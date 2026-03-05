Oristano, esplode una bombola di gas in casa: morti marito e moglie
Le vittime sono due anziani coniugi. Sono in corso le indagini per ricostruire l'episodio e accertare le cause
© ansa
A Ghilarza, in provincia di Oristano, due anziani coniugi sono morti a causa dell'esplosione di una bombola di gas all'interno della loro abitazione. Le vittime sono Luciano Pinna, di 80 anni, e la moglie Antonia, di 73. La deflagrazione potrebbe essere stata innescata da una perdita dalla stufa a gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire l'episodio e accertare le cause.
L'allarme sarebbe stato lanciato dal figlio della coppia, Adriano, che ha richiesto l'intervento dei soccorsi. All'arrivo delle squadre di emergenza l'uomo era già morto, mentre per la moglie è stato fatto intervenire l'elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione le cause dell'esplosione e ricostruire quanto accaduto.