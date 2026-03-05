Oristano, esplode una bombola di gas in casa: morti marito e moglie

L'allarme sarebbe stato lanciato dal figlio della coppia, Adriano, che ha richiesto l'intervento dei soccorsi. All'arrivo delle squadre di emergenza l'uomo era già morto, mentre per la moglie è stato fatto intervenire l'elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione le cause dell'esplosione e ricostruire quanto accaduto.