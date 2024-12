Aprilia (Latina), esplosione in una villetta: muoiono nonna e nipotina

È di almeno due morti il bilancio di un'esplosione in una villetta ad Aprilia, in provincia di Latina. Lo scoppio forse causato da un bombolone di Gpl posto all'esterno dell'edificio. La deflagrazione ha abbattuto un muro e ha provocato un rogo. Sul posto i soccorsi per cercare di spegnere le fiamme. Le vittime potrebbero essere una nonna e la nipote di 13 anni, mentre un uomo, il nonno della ragazzina, sarebbe rimasto ferito gravemente.