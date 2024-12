Nove persone, tra cui sette bambini, sono morte nell'esplosione di una bombola di gas in una casa a Caracas, in Venezuela. La vittima più anziana ha 20 anni, la più giovane 15 giorni. Secondo i vigili del fuoco, lo scoppio è avvenuto al piano terra di un'abitazione nel quartiere operaio di Coche. Le vittime si trovavano nella parte superiore della casa e sono morte per asfissia.