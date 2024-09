Esplosione in una casa a Porto Cesareo, morto anche l'ultimo sopravvissuto: aveva ustioni sul 95% del corpo

Il sindaco di Porto Cesareo: "Dolore inspiegabile" - "Il dolore non si può spiegare, la fine dell'estate porta con sé una pagina di cronaca terribile per la nostra comunità, per quelle di Gravina e di Leverano e per la Puglia intera. In queste ore si è spento anche Giuseppe, il 24enne unico superstite dell'esplosione verificatasi la notte di Ferragosto in un'abitazione di via dei Bacini". Lo scrive su Facebook, Silvia Tarantino, sindaco di Porto Cesareo. "Ha lottato con tutte le sue forze come Irene e Giuseppe, il cui cuore si era fermato nei giorni scorsi - sottolinea -. Cordoglio, sgomento, dolore, incredulità sono solo una piccolissima parte del turbinio di emozioni che sconvolgono questo primo giorno di settembre e resteranno nella memoria di tutti noi Una preghiera per chi è volato lontano, una preghiera per chi resta".