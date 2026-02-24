Verona, palazzina collassa dopo un'esplosione: morto un uomo, altri tre estratti vivi

Una palazzina di quattro piani è stata dilaniata da una esplosione a Prun, frazione di Negrar in provincia di Verona. L'allarme è scattato intorno alle 18, quando alcuni presenti hanno chiamato i vigili del fuoco. Un uomo è stato estratto morto dalle macerie mentre altre tre - due uomini e una donna - sarebbero ferite, in condizioni non gravi. I feriti sono ricoverati all'ospedale di Borgo Trento, a Verona.