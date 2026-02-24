Verona, palazzina collassa dopo un'esplosione: morto un uomo, altri tre estratti vivi
La deflagrazione è avvenuta a Prun, frazione di Negrar. I feriti sono ricoverati non in gravi condizioni
© Vigili del Fuoco
Una palazzina di quattro piani è stata dilaniata da una esplosione a Prun, frazione di Negrar in provincia di Verona. L'allarme è scattato intorno alle 18, quando alcuni presenti hanno chiamato i vigili del fuoco. Un uomo è stato estratto morto dalle macerie mentre altre tre - due uomini e una donna - sarebbero ferite, in condizioni non gravi. I feriti sono ricoverati all'ospedale di Borgo Trento, a Verona.
La violenta esplosione
Poco dopo le 18 i soccorritori sono intervenuti con un'ambulanza infermierizzata, l'automedica, e un altro mezzo sanitario. È stato chiesto l'intervento di un elicottero del Suem 118. Lo scoppio, secondo le prime ipotesi, sarebbe stato causato da una bombola di gas. La palazzina si sviluppa su tre piani più una zona mansardata. La deflagrazione sarebbe avvenuta al primo piano e ha fatto crollare l'intera struttura, collassata su se stessa.