Falconara, incendio in una palazzina di quattro piani

Un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di una palazzina di quattro piani in via Liguria a Falconara Marittima (Ancona): l'abitazione interessata dalle fiamme non sarà fruibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ma non si registrano persone ferite o intossicate. Intorno alle nove sono intervenuti i vigili del fuoco: la squadra di Ancona è arrivata sul post intervenuta con due autobotti e un'autoscala, ha provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza dell'area interessata. Sul posto sono presenti anche le forze dell'ordine.