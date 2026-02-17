Napoli, innescano un incendio "per gioco": denunciati quattro 15enni

"Erano solo dei cartoni, era un gioco": si sarebbero giustificati così i quattro minorenni davanti ai carabinieri, dopo aver innescato un incendio a Portici (Napoli). L'episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì: i militari della locale Stazione, dopo aver notato fiamme molto alte all'altezza di via Poli e Viale Leonardo da Vinci, hanno sorpreso un gruppetto di ragazzini davanti a un incendio. Alla vista del fuoco i carabinieri si sono avvicinati e hanno visto i ragazzi scappare. Ne è nato un inseguimento e dopo circa venti metri le forze dell'ordine sono riuscite a fermare un 15enne che cercava di liberarsi nel tentativo di fuggire. Sul posto sono giunti poi i vigili del fuoco che hanno l'incendio. Il rogo, alimentato dal vento, ha annerito le pareti di un negozio. A operazioni in corso, verso l' una di notte, i militari hanno notato tre ragazzi che osservavano a distanza e defilati: anche loro hanno tentato di fuggire ma sono stati raggiunti e bloccati. Ammesse le loro responsabilità, i quattro ragazzi sono stati denunciati e affidati ai rispettivi genitori.