Verona, incendio in un'abitazione: due morti

Due persone sono morte in un incendio divampato nella serata di mercoledì 18 febbraio a Cherubine di Cerea, nel Veronese. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri e, con tre mezzi, i sanitari del suem 118. Operatori e militari non hanno, però, potuto far altro che constatare il decesso delle due persone che si trovavano all'interno dei locali che sono stati invasi dalle fiamme e dal fumo.