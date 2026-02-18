A Cherubine di Cerea

Verona, incendio in un'abitazione: due morti

Gli operatori sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due persone 

18 Feb 2026 - 22:51
© Da video

© Da video

Due persone sono morte in un incendio divampato nella serata di mercoledì 18 febbraio a Cherubine di Cerea, nel Veronese. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri e, con tre mezzi, i sanitari del suem 118. Operatori e militari non hanno, però, potuto far altro che constatare il decesso delle due persone che si trovavano all'interno dei locali che sono stati invasi dalle fiamme e dal fumo. 

