Napoli, scoppia bombola gpl: sventrato appartamento disabitato

Una bombola di gpl è esplosa nella notte tra mercoledì quattro e venerdì cinque febbraio sventrando un appartamento disabitato. È successo a Napoli, in via Generale D'Ambrosio, nel quartiere San Carlo Arena. A provocare lo scoppio sarebbe stata probabilmente una perdita di gas. La palazzina era stata precedentemente dichiarata inagibile e i 13 residenti che vi abitavano erano stati sgomberati, non è stato registrato quindi nessun ferito. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e Protezione civile. Le indagini per ricostruire il fatto sono state affidate ai carabinieri di Napoli San Pietro a Patierno.