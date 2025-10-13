Roma, esplode bombola di Gpl: colonna di fumo nero sulla Capitale

A Roma l'esplosione di una bombola di Gpl semivuota all'interno di un'abitazione ha provocato danni e l'innalzamento di una densa nuvola di fumo nero. Lo scoppio si è verificato in via Palmiro Togliatti all'incrocio con via Prenestina, e uno dei detriti dell'esplosione avrebbe colpito un'auto di passaggio. Non è ancora del tutto chiaro come sia avvenuta l'esplosione: pare che la causa scatenante siano state le fiamme appiccate da una donna. Dopo lo scoppio, il principio di incendio è stato spento dai vigili del fuoco.