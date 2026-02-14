Svizzera, carro di Carnevale esplode durante la sfilata: 11 feriti

Undici persone sono rimaste ferite durante una sfilata di carnevale tenutasi nel pomeriggio a Le Châble, nel Canton Vallese, in Svizzera. A renderlo noto è stata la polizia cantonale, secondo cui l'incidente è stato provocato da un'esplosione fortuita su un carro con una macchina spara-coriandoli. Sotto la direzione della procura, aggiunge la nota, la polizia ha aperto un'inchiesta per "determinare le circostanze esatte dell'episodio". Le persone ferite sono state "prima soccorse sul posto e poi trasportate in diversi ospedali della regione". Le autorità sanitarie invitano le persone presenti al momento dell'incidente a "contattare il proprio medico curante in caso presentassero disturbi dell'udito, come fischi persistenti, entro 24 ore".