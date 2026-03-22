Dalle stazioni del Nord Italia a Roma, la 22enne, soprannominata Shakira, dopo aver seminato il panico tra i turisti a Milano e Venezia, città dove era già stata colpita da numerosi divieti di dimora che venivano regolarmente ignorati, è stata, dunque, rintracciata e arrestata a Roma. Il suo è un curriculum criminale di tutto rispetto. Con oltre 60 precedenti penali alle spalle, era ricercata per una serie infinita di furti con destrezza. Nonostante i numerosi fermi passati, continuava a spostarsi tra le principali città italiane per colpire nelle zone turistiche e sui mezzi pubblici.