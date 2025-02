Milano, panico in metro: borseggiatrici bloccano il treno e scaricano l'estintore sulla folla

L'allarme - L'allarme è scattato intorno alle 13 di domenica. I passeggeri della metro hanno notato il gruppo di donne - tutte bosniache con precedenti e irregolari in Italia - riconosciute come borseggiatrici e hanno allertato le forze dell'ordine. La situazione è degenerata: le quattro si sono spostate sulla banchina e hanno azionato il freno d'emergenza del treno causando l'interruzione del servizio per circa 15 minuti. A quel punto una di loro ha preso l'estintore collocato come da prassi in metro.