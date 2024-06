Milano, il team Staffelli scova un nuovo gruppo di borseggiatrici e viene aggredito

Segnalate e allontanate dalla stazione, le tre borseggiatrici tentano invano di prendere un taxi per sfuggire alle telecamere dell'inviato. La situazione è fuori controllo e all'ingresso che porta ai binari dei treni sembra non esserci alcun controllo. Le stesse infatti riescono a entrare di nuovo ma vengono prontamente beccate da Staffelli che avvisa cittadini e turisti: "Attenzione borseggiatrici!". Seguite fin sopra l'autobus, l'inviato prova a sensibilizzare le ladre: "Andare a rubare alla gente così non è bello. Ci si sveglia la mattina e si va a lavorare come fanno tutti", conclude.