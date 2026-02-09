Milano, borseggiatrice aggredisce giornalista di Mediaset

Non sono infatti mancati sputi e schiaffi per l'inviato di Mediaset che prova a documentare la situazione borseggiatrici nelle metropolitane e strade di Milano. "Anche voi rubate, fate i video e poi vi danno i soldi. Anche questo è rubare!" Risponde una borseggiatrice beccata sul fatto. Nelle stazioni ferroviarie la situazione non cambia, una ladra viene avvistata su un treno senza biglietto e messa alle strette con domande insistenti dalla troupe del programma di Rete 4 decide di scendere dal treno. "Grazie per quello che fate" è la risposta di alcune persone presenti sul treno. Sono molte le testimonianze di ragazzi che in difesa dei più deboli intervengono per allontanare le borseggiatrici ma queste, insieme ai loro protetti, non risparmiano su di loro la violenza lasciando segni indelebili: "Portiamo i segni sul volto, mentre loro sono a piede libero" ha denunciato un testimone.