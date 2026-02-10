Vicenza, dimentica l'abbonamento del bus: 15enne disabile fatto scendere
La società di autotrasporti ha fatto sapere di aver avviato le verifiche del caso e che se la vicenda dovesse essere confermata sanzionerà l'autista
© -afp
A pochi giorni di distanza dalla vicenda dell'11enne veneto fatto scendere dall'autobus e costretto a camminare per sei chilometri al gelo, da Vicenza arriva un'altra storia simile. Questa volta il protagonista è uno studente 15enne disabile che credeva di aver dimenticato a casa l'abbonamento necessario a viaggiare a bordo del bus. In realtà il ragazzo aveva con sè il titolo di viaggio. Il giovane è andato dall'autista per segnalargli l'accaduto ed è stato invitato a scendere alla fermata. Lì è rimasto da solo, e sotto la pioggia, ad aspettare il nonno. Appreso quanto successo al figlio, la madre ha deciso di denunciare l'accaduto al Giornale di Vicenza.
La vicenda
Salito sull'autobus alla fermata del Piovene, a San Felice, il 15enne si è reso conto di non avere con sé l'abbonamento ai mezzi pubblici. Invece che attendere l'arrivo del controllore, il giovane si è rivolto all'autista del bus per segnalargli l'accaduto. Quest'ultimo lo ha invitato a scendere alla fermata dove, in un secondo momento, il 15enne si è reso conto di essere, in realtà, in possesso del titolo di viaggio.
La denuncia della madre
"Gli è stato detto di scendere e lui è rimasto lì da solo, alla fermata del bus, sotto la pioggia. Poi ci ha chiamato con il cellulare e il nonno è andato a prenderlo". La donna si è chiesta perché "non sia stata fatta una multa al figlio, come è previsto, e poi avremmo potuto dimostrare che ne era in possesso".
La replica della società di autotrasporto
La società di autotrasporto ha avviato una verifica e ha sottolineato che "se l'episodio dovesse essere confermato, il comportamento descritto sarà sanzionato in quanto palesemente in contrasto con la politica di Svt, nonché con le regole di viaggio descritte anche nella carta dei servizi aziendali". Sul portale della società viene, infatti, ricordato che "per gli abbonati, in caso di mancata esibizione dell'abbonamento su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione comminata potrà essere annullata qualora entro i successivi 15 giorni l'utente possa dimostrare di essere in possesso di un titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell'accertamento".