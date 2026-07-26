Padova, bimbo di due anni resta chiuso in auto: gli agenti rompono il finestrino e lo salvano

L'auto era ferma in un parcheggio e una giovane madre, 30enne, residente a Cittadella, si è accorta improvvisamente di aver lasciato le chiavi all'interno dell'abitacolo. Le portiere erano bloccate dall'esterno e il bambino era rimasto dentro, senza alcun finestrino abbassato e con il sole del pomeriggio che batteva forte. Tutti si sono spaventati e si sono allarmati anche alcuni passanti, che hanno avvertito subito le forze dell'ordine e hanno iniziato a coprire l’automobile con dei cartoni e altri oggetti comuni nel tentativo di ripararla dal sole battente.