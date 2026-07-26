Padova, bimbo di due anni resta chiuso in auto: gli agenti rompono il finestrino e lo salvano
Non potendo aspettare i Vigili del fuoco, una pattuglia di passaggio ha agito in altro modo. Il piccolo sta bene e non ha riportato alcuna lesione
© Italy Photo Press
Un bambino di due anni chiuso in auto sotto il sole e le chiavi della vettura dentro con lui. Una pattuglia della Polizia locale che rompe il finestrino e sventa una potenziale tragedia. È quanto accaduto venerdì 24 luglio intorno alle ore 15 a Cittadella, in provincia di Padova. Come scrivono fonti locali il piccolo sta bene e non ha riportato alcuna lesione, ma gli attimi di paura e di tensione sono stati intensi.
L'accaduto
L'auto era ferma in un parcheggio e una giovane madre, 30enne, residente a Cittadella, si è accorta improvvisamente di aver lasciato le chiavi all'interno dell'abitacolo. Le portiere erano bloccate dall'esterno e il bambino era rimasto dentro, senza alcun finestrino abbassato e con il sole del pomeriggio che batteva forte. Tutti si sono spaventati e si sono allarmati anche alcuni passanti, che hanno avvertito subito le forze dell'ordine e hanno iniziato a coprire l’automobile con dei cartoni e altri oggetti comuni nel tentativo di ripararla dal sole battente.
L'intervento
L'auto con dentro il bambino e le chiavi era parcheggiata a poche decine di metri da una sede dei Vigili del fuoco. Tuttavia, la squadra vicina in quel momento era impegnata in un altro intervento e lontana dalla città. La centrale operativa era stata immediatamente allertata e aveva diretto a Cittadella un'altra formazione, che però aveva bisogno di percorrere circa 15 km prima di raggiungere il luogo richiesto. È stato in quel momento, nell'attesa dei Vigili, che è passata una pattuglia della Polizia locale che intercettata dai passanti si è fermata per aiutare.
Gli agenti, considerata la situazione di estrema urgenza, hanno deciso di intervenire immediatamente. Utilizzando le dotazioni di servizio hanno infranto con precisione il vetro del deflettore posteriore dell'auto, cercando di non far schizzare pezzi di vetro contro il bambino. Una volta rotto il finestrino è stato possibile sbloccare le portiere dall'interno e trarre in salvo il piccolo. Che sta bene e non ha avuto bisogno di cure in ospedale.