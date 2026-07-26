Napoli, topi lanciati nell'abitacolo con i finestrini abbassati: cos'è il nuovo metodo per rubare le auto

Da giorni sono aumentati esponenzialmente video su Tik Tok e altri social, in cui cittadini frustrati denunciano una nuova frontiera delle rapine automobilistiche. Secondo quanto emerge dai racconti, il metodo è molto semplice: i rapinatori, nella zona dell'Asse mediano - la superstrada che attraversa l'hinterland a nord di Napoli e parte della provincia di Caserta -, aspettano un'auto con i finestrini abbassati per lanciare all'interno dell'abitacolo un topo morto. Ciò manda nel panico il guidatore che, agitato, si ferma e scende dal veicolo. In quel momento intervengono i complici che, in pochi secondi, salgono sulla macchina portandola via. È questo quello che si legge sull'edizione di Napoli del Corriere della Sera.
Nonostante le denunce sui social, non risultano segnalazioni alle forze dell'ordine né comunicazioni ufficiali da parte di queste ultime che possano confermare rapine con questo metodo. Tuttavia, l'attenzione rimane alta: non sarebbe la prima volta che viene utilizzato questo stratagemma. Segnalazioni simili arrivarono da San Giovanni a Teduccio e Barra nel 2018.
Paura e ribrezzo sono le emozioni che permettono a questo metodo di essere efficace. Così come il senso di colpa e la compassione possono farci cadere in altre truffe più conosciute.