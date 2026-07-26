Napoli, topi lanciati nell'abitacolo con i finestrini abbassati: cos'è il nuovo metodo per rubare le auto

Da giorni sono aumentati esponenzialmente video su Tik Tok e altri social, in cui cittadini frustrati denunciano una nuova frontiera delle rapine automobilistiche. Secondo quanto emerge dai racconti, il metodo è molto semplice: i rapinatori, nella zona dell'Asse mediano - la superstrada che attraversa l'hinterland a nord di Napoli e parte della provincia di Caserta -, aspettano un'auto con i finestrini abbassati per lanciare all'interno dell'abitacolo un topo morto. Ciò manda nel panico il guidatore che, agitato, si ferma e scende dal veicolo. In quel momento intervengono i complici che, in pochi secondi, salgono sulla macchina portandola via. È questo quello che si legge sull'edizione di Napoli del Corriere della Sera.