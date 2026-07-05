Ritorna la truffa sul rinnovo della tessera sanitaria, il ministero della Salute: "Non cliccate sul link"

Il ministero precisa che non invia comunicazioni con link per il rinnovo della tessera sanitaria né richiede l'inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali. Il dicastero, inoltre, ricorda che la tessera sanitaria ha una validità di sei anni e alla sua data di scadenza viene inviata automaticamente all'indirizzo di residenza del cittadino interessato. In caso di smarrimento o furto della tessera sanitaria non si deve effettuare alcuna richiesta di rinnovo, ma è necessario presentare una denuncia alle autorità giudiziarie ed effettuare eventuali comunicazioni esclusivamente tramite i canali ufficiali, come il sito dell'Agenzia delle Entrate. Per evitare di cadere nella trappola dalla campagna di phishing, è quindi opportuno non cliccare sui link contenuti nelle comunicazioni sospette; non fornire dati personali, sensibili o di pagamento e cancellare immediatamente il messaggio.