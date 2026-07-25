Bimbo morto a Catanzaro per un batterio, ricoverato un altro bambino: "Ha sintomi identici"
Dopo la morte di Alessio Pio, un altro bimbo della struttura privata manifesta i sintomi della gastroenterite: "Ricovero solo precauzionale"
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È stato portato in ospedale nelle ultime ore un altro bimbo che frequenta l'asilo privato di Tropea, in cui si sarebbe diffuso un batterio killer che ha ucciso Alessio Pio di un anno e mezzo e ha costretto al ricovero altri cinque bambini, di cui tre già dimessi. Il piccolo negli scorsi giorni ha iniziato a manifestare gli stessi sintomi iniziali di gastroenterite già accusata dal bimbo morto. Per questo è stato trasferito in via precauzionale al presidio ospedaliero "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro. Proseguono intanto le indagini sanitarie e giudiziarie, che si starebbero concentrando su un possibile contagio di Clostridium difficile. Forse tramite fasciatoi infetti.
Come sta il bimbo
Il piccolo trasferito e ricoverato a Catanzaro non rientrerebbe, secondo quanto riferisce Ansa, tra i cinque ricoverati negli scorsi giorni. Il trasferimento sarebbe stato disposto "solo a scopo precauzionale", in modo da consentire tutti gli accertamenti clinici necessari e monitorare con maggiore precisione e attenzione le sue condizioni. "Le condizioni del bambino sono buone e la situazione è sotto controllo", ha detto all'Ansa Angelo Vittorio Sestito, commissario straordinario dell'Asp di Vibo Valentia. Rimane comunque alta l'attenzione delle autorità sanitarie, che starebbero monitorando da vicino le condizioni di tutti i piccoli che hanno frequentato la struttura - ora sotto sequestro - negli ultimi giorni. In totale 38 bambini.