È stato portato in ospedale nelle ultime ore un altro bimbo che frequenta l'asilo privato di Tropea, in cui si sarebbe diffuso un batterio killer che ha ucciso Alessio Pio di un anno e mezzo e ha costretto al ricovero altri cinque bambini, di cui tre già dimessi. Il piccolo negli scorsi giorni ha iniziato a manifestare gli stessi sintomi iniziali di gastroenterite già accusata dal bimbo morto. Per questo è stato trasferito in via precauzionale al presidio ospedaliero "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro. Proseguono intanto le indagini sanitarie e giudiziarie, che si starebbero concentrando su un possibile contagio di Clostridium difficile. Forse tramite fasciatoi infetti.