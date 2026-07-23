È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo a causa, forse, di un batterio killer. Altri quattro bimbi che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati. Tre sono stati dimessi, uno invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma, per poter poi disporre l'autopsia.