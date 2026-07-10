Maxi risarcimento per i genitori di un bimbo nato con paralisi cerebrale

"Al di là dell'importante traguardo economico raggiunto - sottolinea la presidente dell'associazione Fabiana De Felice -, la nostra più grande soddisfazione è l'aver tenuto fede ai nostri valori, con dedizione ed empatia. Siamo riusciti a superare la diffidenza di questi giovani genitori che si erano rassegnati a un destino infausto causato da una sfortunata complicanza clinica e che si erano convinti ad abbandonare ogni possibilità di un'iniziativa legale. Li abbiamo ascoltati e rassicurati, anche sulla completa presa in carico da parte nostra di tutte le fasi dell'iter legale, compreso le onerose spese di lite".