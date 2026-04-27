Ravenna, gamba amputata nonostante la protesi al ginocchio: arriva il maxi-risarcimento

L’operazione per una protesi al ginocchio si è trasformata in un incubo in una clinica privata a Ravenna. Un calvario durato sei anni, tra infezioni e dolori estenuanti, che si è concluso con l’amputazione della gamba. Il paziente aveva un’infezione, ma per sei anni nessuno l'aveva diagnosticata. Da lì è iniziata una causa con la struttura privata che ha portato a un maxi risarcimento: ben 650 mila euro.