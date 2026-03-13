Trento, si fa chiudere le tube di Falloppio ma resta incinta per un errore medico: risarcita con 114mila euro

Aveva scelto di non diventare madre, ma è comunque rimasta incinta. La donna si era sottoposta all'intervento per la chiusura delle tube di Falloppio, un metodo contraccettivo chirurgico che prevede la legatura delle tube per evitare la fecondazione. Non fosse che, in sala operatoria, proprio questo passaggio è saltato: durante l'operazione, i sanitari non hanno legato le tube. E, peggio ancora, non hanno avvisato la paziente che, credendo di non essere più fertile, è rimasta incinta.