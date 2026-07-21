Valtellina, bambino di un anno muore investito da un pick-up guidato da un familiare

Dramma in Valdidentro, in Alta Valtellina. Un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Tirano (Sondrio). Secondo una prima ricostruzione - ma la dinamica non è ancora chiara - il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo.