Tragedia ad Aosta, morto bimbo di tre mesi travolto da un trattore

Un bambino di tre mesi è morto in seguito ai traumi riportati in un incidente avvenuto nel pomeriggio in un'azienda agricola di Saint-Pierre, in provincia di Aosta. Lo riporta La Stampa. Il piccolo, che si trovava all'interno di un passeggino, è stato investito da un trattore: alla guida ci sarebbe stato lo zio. Il piccolo è stato subito trasportato all'ospedale Parini di Aosta e ricoverato in Rianimazione. Il decesso è avvenuto in serata. Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri e l'elisoccorso.