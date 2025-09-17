Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
in un'azienda agricola

Tragedia ad Aosta, morto bimbo di tre mesi travolto da un trattore

L'incidente è avvenuto all'interno di un'azienda agricola di Saint-Pierre. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato lo zio

17 Set 2025 - 23:44
© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

Un bambino di tre mesi è morto in seguito ai traumi riportati in un incidente avvenuto nel pomeriggio in un'azienda agricola di Saint-Pierre, in provincia di Aosta. Lo riporta La Stampa. Il piccolo, che si trovava all'interno di un passeggino, è stato investito da un trattore: alla guida ci sarebbe stato lo zio. Il piccolo è stato subito trasportato all'ospedale Parini di Aosta e ricoverato in Rianimazione. Il decesso è avvenuto in serata. Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri e l'elisoccorso. 

Ti potrebbe interessare

aosta

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema