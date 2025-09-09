Logo Tgcom24
Roma, precipita durante lavori facciata: morto operaio 53enne

09 Set 2025 - 19:24
Un operaio di 53 anni, di nazionalità romena, è morto Ostia, nel quadrante sud di Roma: l'uomo stava lavorando alla ristrutturazione della facciata di un palazzo quando è precipitato dal quinto piano. Il tragico incidente è avvenuto in via Tasman. A dare l'allarme sono stati i suoi colleghi, ma all'arrivo dei soccorsi per l'operaio non c'era più nulla da fare. Sul posto sono giunti i carabinieri e il personale del Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. I militari sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.  

