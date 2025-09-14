Muore schiacciato dal camion, sei mesi dopo nasce il figlio: si chiama Thomas Buio per non dimenticare il dolore di questi mesi

Il 24 febbraio 2025, Thomas Gobbi, 34 anni, stava percorrendo una stradina sterrata nei pressi del consorzio agrario di Villa Bartolomea, nel Veronese. Durante il tragitto, un rumore insolito proveniente dal camion lo aveva insospettito. Si era quindi fermato, aveva attivato il sistema di sollevamento pneumatico della cabina e si era chinato per ispezionare la zona del guasto. In quel momento, una valvola difettosa avrebbe ceduto, provocando la caduta improvvisa della cabina, che lo ha schiacciato contro una parte metallica del mezzo. L'incidente non gli ha lasciato scampo. La notizia aveva subito fatto il giro della zona, dove Thomas era conosciuto per la sua attività nell'autotrasporto e per la recente fondazione della Gobbi Agritrasporti, un'azienda su cui stava investendo per garantire un futuro alla sua famiglia. La Procura di Verona ha aperto un'indagine, affiancata dalle verifiche tecniche dello Spisal, per chiarire la dinamica e le responsabilità del tragico evento. Il funerale, celebrato nella sua Merlara, ha visto la partecipazione di centinaia di persone. I camionisti, colleghi e amici di Thomas, hanno organizzato un lungo corteo funebre, con le trombe spiegate e i motori accesi, in un ultimo saluto a uno dei "fratelli della strada".