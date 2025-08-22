Logo Tgcom24
Cronaca
la tragedia

Catanzaro, furgone investe e uccide un bimbo di 2 anni durante le manovre in retromarcia

L'uomo alla guida del mezzo non si è accorto dell'incidente ed è stato rintracciato in un secondo momento

22 Ago 2025 - 14:20
© Da video

© Da video

Tragedia a Catanzaro, dove un bambino di due anni è morto dopo essere stato travolto da un uomo alla guida di un furgone mentre eseguiva le manovre in retromarcia. E' successo nel quartiere Janò, a nord della città calabrese. A nulla sono valse le corse dei soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo. Il conducente è stato rintracciato in un secondo momento: l'uomo infatti non si era accorto del tragico incidente.

catanzaro
incidente stradale

