Investito sulle strisce nel Veneziano: morto un bimbo di 6 anni | Era scappato dalla guerra in Ucraina un mese fa

È morto all'ospedale di Padova un bambino di 6 anni che mercoledì pomeriggio era stato investito da un'auto mentre con la mamma stava attraversando le strisce pedonali sulla via Noalese, a Santa Maria di Sala (Venezia). Il piccolo, così come la mamma, era un profugo ucraino, fuggito dalla guerra nel suo Paese neanche un mese fa, ed era ospitato con altre famiglie ucraine in una ex canonica. Le condizioni del bambino, sbalzato dalla vettura a molti metri di distanza, erano apparse subito gravissime.
Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, il piccolo era arrivato dall'Ucraina - con la mamma e il fratello più grande - il 27 luglio.
Alla guida dell'auto che ha investito il bambino c'era un giovane di 25 anni, che si è fermato subito per prestare soccorso. Stando sempre al Corriere del Veneto, "il pm della procura di Venezia, Stefano Strino, in merito all'incidente ha aperto un fascicolo dove iscriverà nel registro degli indagati il 25enne. La dinamica dell'incidente è ancora in fase d'indagine da parte dei carabinieri".
