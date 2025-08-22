Investito sulle strisce nel Veneziano: morto un bimbo di 6 anni | Era scappato dalla guerra in Ucraina un mese fa

È morto all'ospedale di Padova un bambino di 6 anni che mercoledì pomeriggio era stato investito da un'auto mentre con la mamma stava attraversando le strisce pedonali sulla via Noalese, a Santa Maria di Sala (Venezia). Il piccolo, così come la mamma, era un profugo ucraino, fuggito dalla guerra nel suo Paese neanche un mese fa, ed era ospitato con altre famiglie ucraine in una ex canonica. Le condizioni del bambino, sbalzato dalla vettura a molti metri di distanza, erano apparse subito gravissime.