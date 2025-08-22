Viterbo, cade da un'auto in corsa: grave un bimbo di un anno e mezzo

Un bambino di un anno e mezzo è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una macchina in corsa. L'incidente si è verificato sulla strada provinciale che da Corchiano porta a Viterbo, mentre il piccolo stava viaggiando insieme alla madre e al fratellino di tre anni. Da quanto appreso sembrerebbe che il bambino più grande abbia prima sganciato la cintura di sicurezza del seggiolino sul quale viaggiava il piccolo e poi aperto la portiera posteriore della macchina: è stato allora che il bimbo è caduto dal veicolo in corsa.