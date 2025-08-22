Viterbo, cade da un'auto in corsa: grave un bimbo di un anno e mezzo

Da quanto appreso sembrerebbe che il fratellino di tre anni, a bordo con lui, abbia sganciato la cintura del piccolo e aperto la portiera posteriore
© Italy Photo Press
Un bambino di un anno e mezzo è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una macchina in corsa. L'incidente si è verificato sulla strada provinciale che da Corchiano porta a Viterbo, mentre il piccolo stava viaggiando insieme alla madre e al fratellino di tre anni. Da quanto appreso sembrerebbe che il bambino più grande abbia prima sganciato la cintura di sicurezza del seggiolino sul quale viaggiava il piccolo e poi aperto la portiera posteriore della macchina: è stato allora che il bimbo è caduto dal veicolo in corsa.
La madre ha subito fermato l'auto e, raccolto il figlio, ha raggiunto il Pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa, dove è entrata con il piccolo in braccio. Vista la gravità delle lesioni riportate nella caduta, i medici hanno disposto il trasporto d'urgenza del bimbo in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in condizioni gravi.
E' quindi intervenuta la polizia del capoluogo per verificare il racconto della donna. Gli inquirenti hanno accertato che la dinamica dei fatti è chiara: è attribuibile a un incidente.
Commenti (0)