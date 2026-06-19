Brescia, tenta di strangolare un bimbo di tre anni al parco: arrestato

All'interno del parco pubblico Guido Alberini di Brescia, due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo, regolare in Italia, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due minori presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie. Il primo sarebbe riuscito a sottrarsi alla presa e a fuggire, mentre il secondo, di 3 anni, sarebbe stato afferrato con forza al collo e strattonato violentemente in quello che gli inquirenti descrivono come un tentativo di strangolamento.