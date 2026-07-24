Clostridium difficile: cos'è, come avviene il contagio e come si cura

Il Clostridiodies difficile (CDI)è un bacillo anaerobio, gram-positivo, sporigeno e tossigeno, a trasmissione oro-fecale, ampiamente diffuso nell’ambiente e in grado di colonizzare il tratto intestinale dell’uomo e di altri mammiferi. Come riporta l'Istituto Superiore di Sanità, Il trattamento con antibiotici è considerato il principale fattore di rischio per l’infezione in quanto, alterando l’equilibrio della microflora intestinale, favorisce la moltiplicazione di questo patogeno, la produzione di tossine e quindi l’infezione che è una delle più frequenti in ambiente ospedaliero.