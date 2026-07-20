Grazie a un batterio ridotta la capacità riproduttiva della zanzara tigre di quasi il 90%

Ridurre in modo significativo il numero delle femmine e della fertilità delle uova della zanzara tigre, che oltre a pungere le persone trasmette i virus di dengue, zika e chikungunya. È l'esperimento realizzato nei laboratori dell'Enea a Roma Casaccia e svolto in collaborazione con il progetto Debug di Google insieme all'Università La Sapienza. Il risultato è stato l'abbattimento dell'88% delle capacità di produrre uova fertili destinate a superare il periodo invernale. È il risultato della prima parte della sperimentazione, un unicum in Europa, di una piattaforma innovativa per l'applicazione del maschio incompatibile. Si tratta di una campagna sostenibile di controllo della zanzara tigre e di altri insetti fastidiosi che mira a ridurre in modo naturale le capacità riproduttive delle femmine.