Le zanzare pungono davvero alcuni più di altri: ecco perché

Caldo e a meno di dieci metri. Non è uno di quegli annunci farlocchi per accalappiare sprovveduti quanto piuttosto il ritratto del sogno bagnato di qualunque zanzara in estate. Le disturbatrici, che traggono dal sangue umano le proteine ​​necessarie allo sviluppo delle loro uova, sono attratte infatti in primis dal calore corporeo. Questo è uno dei motivi per cui puntano per esempio spesso e volentieri le donne in gravidanza, che per natura hanno una maggiore espirazione di calore e Co2.