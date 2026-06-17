Comprendere i meccanismi che regolano l'attrazione delle zanzare non è soltanto una curiosità scientifica. Questi insetti sono infatti responsabili della trasmissione di malattie come dengue, malaria, febbre gialla e chikungunya. Con l'aumento delle temperature e i cambiamenti climatici, diverse specie stanno ampliando la loro area di diffusione anche in regioni dove fino a pochi anni fa erano assenti. Questo rende sempre più importante individuare strategie efficaci per ridurre il rischio di punture e contenere la diffusione delle malattie trasmesse dagli insetti.