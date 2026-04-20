Tuteliamo i nostri amici a quattro zampe

Fondamentale quindi controllare periodicamente il proprio cane, che provenga da allevamento o che sia stato adottato, così da avere un punto di partenza per la sua cura. Come ci ricorda il dottor Giuseppe Faranda: “Il check di stato di salute del cane nel momento in cui viene adottato è fondamentale per capire da dove partiamo. Se ci sono delle malattie conclamate è necessario trattarle e quindi affidarsi al medico veterinario, ma è sempre importante continuare la prevenzione perché come abbiamo visto queste patologie possono anche fare in modo che il cane sia il serbatoio della malattia stessa. Per la leishmaniosi in particolar modo è importantissimo fornire una protezione repellente, come per tutti gli insetti volanti. Ma è anche fondamentale la vaccinazione, che ci permette in combinazione dell'antiparassitario di dare una protezione massima”.