La guerra in Iran devasta l’ambiente

La guerra in Iran, oltre alla perdita di vite umane e ai danni economici che rischiano di mettere in ginocchio molti paesi si sta rivelando un’autentica bomba ecologica. Solo nelle prime due settimane il conflitto ha prodotto inquinamento quanto un milione di automobili a benzina. Sono i dati emersi da un’analisi della Queen Mary University di Londra, della Lancaster University e del Climate and Community Institute. Tra il 28 febbraio e il 14 marzo, sono state generate oltre 5 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente (CO2): più di quante ne produca l'Islanda in un intero anno.