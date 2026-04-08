Il folle conto dei danni climatici

Il tasso di riscaldamento globale è quasi raddoppiato dal 2015 ad oggi e la soglia di 1,5°C, stabilita come limite dell’Accordo di Parigi, continuando di questo passo, verrà superata tra il 2026 e il 2029. Questi sono dati conosciuti ma quali sono i paesi maggiormente responsabili per questa situazione? Un nuovo studio, pubblicato dalla rivista Nature, ha quantificato in termini monetari i danni subiti dalle società per l'innalzamento delle temperature causato dai combustibili fossili.