Cosmoprof 2026: la bellezza è sostenibile
Tra oltre 3000 espositori da 68 Paesi sono state delineate le nuove tendenze del mondo beauty, con un'attenzione sempre più forte al nostro pianetadi ALESSIA PERALDO EUSEBIAS
© Cosmoprof
Sostenibilità è sinonimo di bellezza a Cosmoprof Worldwide Bologna, punto di riferimento globale per la cosmetica.
Dal make-up realizzato a partire dalle alghe invasive, ai saponi ottenuti dagli scarti della potatura delle piante: qui tra oltre 3000 espositori da 68 Paesi sono state delineate le nuove tendenze del mondo beauty. Con un'attenzione sempre più forte al nostro pianeta.
Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof: “Cosmoprof è l'unica manifestazione al mondo che ospita tutta l'industria cosmetica in tutti i suoi settori, dalla produzione al prodotto finito. La sostenibilità è un elemento che sempre più diventa determinante per le aziende, per il mercato. La ritroviamo nella ricerca di materiali, nel packaging, negli ingredienti, nella tracciabilità della produzione”.
Una trasformazione già attuata e non più un’idea per il futuro. Tra gli stand è stato possibile provare innumerevoli prodotti naturali e soprattutto scoprire quanta attenzione le aziende dedicano al packaging.
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Antonia Benvegnù, Head of Sales Cosmopack Bologna, Asia and Americas: “Cosmopack è proprio la culla dove il prodotto cosmetico prende forma, dove viene elaborato con ingredienti innovativi e confezionato grazie a macchinari sempre più efficienti, processi economicamente sostenibili o a basso impatto energetico, fino al trasporto, in un'ottica circolare”.
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“Il consumatore finale deve essere educato nel modo corretto, ad esempio su come dismettere un prodotto cosmetico. I giovani sono sicuramente i più attenti ed esigenti”.