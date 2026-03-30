Le miniere che conservano la memoria della Lombardia

Giorgio Maione, Assessore Ambiente e Clima Regione Lombardia: “La Lombardia è stata fatta da mani che hanno scavato, forgiato e costruito. Questa che era una volta un'area dismessa, quindi un'area inutile, persa, è diventata - grazie alla scelta lungimirante di Regione Lombardia - un luogo dove si può rilanciare un territorio. Lo si può rilanciare dal punto di vista della ricostruzione della propria storia, della propria identità e non solo di quel turismo lento che oggi è tanto considerato fondamentale per la crescita di un territorio”.