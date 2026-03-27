Mangiare vegetale, in modo consapevole

“Quello che dovresti chiederti non è come faccio a sostituire la carne per avere ferro, ma come faccio ad avere una dieta ricca di ferro e una dieta che è ricca di legumi, di verdure, di cereali, se è bilanciata già lo è. Come faccio aa avere una dieta ricca di calcio? Dovrai andarti a cercare i cibi vegetali ricchi di calcio. Se proprio non volessimo pensare, basta fare la sostituzione latte con bevanda vegetale, yogurt con bevanda vegetale fermentata con calcio. Essendo appunto un minerale che gli animali non producono, è presente in molti vegetali, in alcuni più di altri, come sesamo, mandorle, soia, verdure verde scuro in foglia, verdure della famiglia delle crucifere. Per quanto riguarda gli omega-3, a essere essenziale è solo l'acido alfa-linolenico, che è il precursore di tutti gli omega-3 e che si trova nei vegetali. Il nostro organismo, se noi andiamo a prenderci il precursore, sa fare esattamente quello che fanno i pesci prendendo il precursore delle alghe, quindi allungare la catena. Come un onnivoro si deve andare a cercare gli omega-3 nel pesce, una persona che mangia vegetale deve andare a cercare gli omega-3 in altri alimenti, perché in tutte le diete sono comunque nutrienti da andare a cercare. Li possiamo trovare nell'olio di lino, nei semi di lino, nei semi di chia, nelle noci, che consumati nelle giuste quantità, ci danno la giusta quantità di precursore per poi avere il risultato finale, come se mangiassimo pesce”.