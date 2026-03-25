In Italia si usano i mezzi pubblici troppo poco

Il traffico stradale è responsabile della produzione di 19,30 kt di PM10 all'anno, a cui si aggiungono le emissioni di anidride carbonica, di ossidi di azoto e di tante altre sostanze tossico-nocive prodotte soprattutto dai motori a gasolio. Sul fronte sanitario, con un decremento di PM2.5 di 10 microgrammi al metro cubo (media annuale) ci si aspetterebbe una diminuzione della mortalità generale del 7%, del 26% quella per eventi coronarici, del 10% per malattie cardiovascolari e respiratorie e del 9% per tumori polmonari.