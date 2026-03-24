La Terra ha accumulato livelli di calore record

“Il clima globale è in stato di emergenza, la Terra viene spinta oltre i suoi limiti: tutti i principali indicatori climatici lampeggiano in rosso”. Non usa giri di parole il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres presentando il report annuale dell’Onu sul clima. Il tema scelto per l’edizione 2026 è "Osservare oggi per proteggere domani" e la conclusione è che la situazione è in stato di emergenza visto che “la quantità di calore accumulata dalla Terra ha raggiunto un livello record nel 2025, con conseguenze da temere per centinaia se non migliaia di anni”.