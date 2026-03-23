Prime pagelle in…sostenibili di primavera

Voto 4 al caldo estremo. Uno studio americano ha sottolineato nei giorni scorsi come siano raddoppiate le ore di esposizione a temperature limitanti rispetto agli anni Sessanta. Erano mediamente 25 le ore di caldo estremo l’anno 60 anni fa, sono 50 oggi. Asia meridionale, Cambogia, Thailandia, ma anche molti paesi dell’Europa e del Nord America sono quelli messi peggio. Quindi godiamoci le giornate primaverili perché tra poco non si respirerà.