Prime pagelle in…sostenibili di primavera
Il meglio e il peggio delle notizie della settimana appena finitadi Ronny Mengo
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Voto 4 al caldo estremo. Uno studio americano ha sottolineato nei giorni scorsi come siano raddoppiate le ore di esposizione a temperature limitanti rispetto agli anni Sessanta. Erano mediamente 25 le ore di caldo estremo l’anno 60 anni fa, sono 50 oggi. Asia meridionale, Cambogia, Thailandia, ma anche molti paesi dell’Europa e del Nord America sono quelli messi peggio. Quindi godiamoci le giornate primaverili perché tra poco non si respirerà.
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Voto 4 alla carne di manzo, il cibo che contribuisce di più alla deforestazione. Lo sottolinea la rivista Nature Food: la bistecca porta all’abbattimento di alberi, quattro volte più di qualsiasi altro alimento. Seguono olio di palma, soia, mais, riso, e cacao. Alternative, rispettivamente, a ognuno di questi alimenti sono: legumi, olio di funghi, lenticchie, miglio, quinoa, e carruba.
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Voto 8 alle spiagge di Pesaro che da aprile vieteranno le sigarette. Tutti i lidi, spiagge libere comprese, senza fumo, neanche quello delle sigarette elettroniche. Basta. Finito. Multe da 25 a 500 euro. Addio fumatori in acqua fino a 200 metri dalla riva, nei primi 5 metri della battigia e anche ovviamente sotto il proprio ombrellone. Guerra aperta contro le migliaia di mozziconi recuperate ogni anno sotto la sabbia o in mare. Perché in Italia non esiste ancora una legge nazionale ma ci auguriamo che le ordinanze dei singoli comuni, come questa, possano dare l’esempio.
Voto 7 alle nuove batterie al…tofu! Esatto il tofu, oltre a mangiarlo con gioia e gusto in burger vegani o ragù vegetali, ora si potrà utilizzare al posto degli ioni di litio. Le università di Hong Kong e Shenzhen giurano che sarà il futuro: batterie del telefono acquose e non più acide, salamoia al posto di sostanze chimiche altamente inquinanti. E poi magari si arriverà al punto che quando il telefono non va più semplicemente...si mangia!