Abbiamo inquinato tutti i mari del Pianeta

Un lavoro molto ampio, basato sulla raccolta di 2.315 campioni di acqua di mare, prelevati in una ventina di siti in tutto il Pianeta. Il risultato è stato sconfortante: componenti chimici provenienti dal settore agricolo, farmaceutico e industriale sono presenti negli oceani, spesso in quantità estremamente elevate, soprattutto in prossimità delle zone costiere. L'umanità è riuscita nell'impresa di inquinare i mari di tutto il mondo: è questa la conclusione del lavoro che non ha puntato a trovare agenti specifici ma ha utilizzato un metodo a largo spettro. Un'analisi originale che ha permesso di riscontrare la presenza di un totale di 248 agenti di origine antropica nel Pacifico, nell’Atlantico settentrionale e nell’oceano Indiano. La loro presenza è stata confermata nella totalità dei campioni prelevati, con un valore medio pari al 2% della materia organica disciolta. Di fronte ai litorali, però, si è arrivati addirittura al 20%, e in alcuni casi si sono raggiunte punte estreme del 63%. Sono numeri impressionanti che sottolineano l'enormità e la gravità del problema.