Caldo e siccità estremi saranno 5 volte più frequenti entro il 2090

"Un dato che dovrebbe farci riflettere molto più a fondo sulle nostre azioni future", afferma Monica Ionita, climatologa dell'Istituto Alfred Wegener in Germania e una delle autrici dello studio. Lo studio inoltre evidenzia che gli impatti maggiori si avranno sulle nazioni a basso reddito che si trovano lungo l'equatore e ai tropici, comprese isole come Mauritius e Vanuatu, che allo stesso tempo hanno contribuito in minima parte alle emissioni di CO2. "Per i Paesi a basso reddito c'è un'enorme ingiustizia", ha sottolineato Di Cai, che ha guidato lo studio. Secondo gli autori, proprio una riduzione delle emissioni, come previsto dagli Accordi di Parigi, potrebbero ridurre notevolmente la frequenza di questi eventi estremi: "le scelte che facciamo oggi influenzeranno direttamente la vita quotidiana di miliardi di persone in futuro", ha concluso Cai.