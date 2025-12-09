Il 2025 potrà essere il secondo anno più caldo mai registrato

Samantha Burgess, responsabile strategico per il Clima, ha commentato: "A novembre, le temperature globali erano di 1,54 gradi superiori ai livelli preindustriali e la media triennale 2023-2025 è sulla buona strada per superare per la prima volta gli 1,5 gradi centigradi. Questi traguardi non sono astratti: riflettono il ritmo accelerato del cambiamento climatico e l'unico modo per mitigare il futuro aumento delle temperature è ridurre rapidamente le emissioni di gas serra". A novembre la temperatura è stata più calda della media nel Canada del nord e nell'oceano artico. Il mese è stato caratterizzato da vari eventi meteo estremi inclusi i cicloni nel sud est asiatico che hanno causato inondazioni diffuse e catastrofiche e perdita di vite umane (1.100 vittime).