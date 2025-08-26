Cambiamenti climatici, lo scioglimento dei ghiacciai in Antartide minaccia anche Venezia e Napoli: la mappa delle città a rischio

La piattaforma Climate Central ha elaborato una mappa interattiva che mostra in rosso le aree potenzialmente sommerse con un innalzamento del livello del mare di 3 metri. Il quadro è allarmante: Venezia e le aree limitrofe del Veneto, comprese il Delta del Po e Ravenna, risultano tra le più vulnerabili. Sulla costa tirrenica, sono a rischio Pisa, Livorno, Marina di Grosseto e ampie porzioni del litorale laziale, in particolare Fiumicino, Ostia, e il golfo di Gaeta oltre alle coste adriatiche e tirreniche, anche il sud Italia risulta esposto. Il golfo di Manfredonia in Puglia, Metaponto in Basilicata e la piana di Sibari in Calabria sono tra le zone evidenziate. Anche Napoli e il litorale domizio, tra Castel Volturno e Cuma, potrebbero finire sott’acqua, così come alcune zone del Cilento. Nelle isole, Cagliari, Oristano, la costa sud-orientale della Sardegna e l’area metropolitana di Catania sono tra le più a rischio.