Crisi climatica, uno studio Usa lancia l'allarme: "Le foreste non potranno tenere il passo"

Secondo i ricercatori, potrebbe dunque servire un maggiore intervento da parte dell'uomo: la migrazione assistita, che consiste nel piantare alberi provenienti da climi più caldi in luoghi tradizionalmente più freddi, potrebbe essere uno strumento efficace per aiutare questi ecosistemi. Le foreste sono in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici, spostandosi verso Sud in caso di temperature più fredde o verso Nord in caso di un riscaldamento. Ma il riscaldamento globale in corso è troppo veloce rispetto ai loro tempi di adattamento che sono di secoli.